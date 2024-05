Zona Musicisti, la giunta annuncia un parcheggio per 19 auto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’intervento ha un valore complessivo di 120mila euro e consentirà di migliorare la sicurezza della circolazione stradale nell’area nei cui pressi si trova anche la scuola San Giovanni Bosco. Con il nuovo parcheggio, infatti, si ridurrà la pressione per la sosta nelle strade vicine con effetti migliorativi, secondo i tecnici, per la viabilità, anche ciclabile e pedonale. Le aiuole avranno la funzione di separare l’area di parcheggio dalla sede stradale - si legge in una nota del Comune -.

L’accesso dei veicoli sarà da via San Giovanni Bosco, l’uscita su via Mascagni. All’interno si realizzano 16 stalli di sosta in betonelle filtranti autobloccanti, mentre altri sei stalli sono previsti sul lato di via Mascagni. È previsto un percorso pedonale sul lato nord di via San Giovanni Bosco, a raso strada, che verrà collegato al marciapiedi esistente sul lato est delle scuole all’interno del parco pubblico. L’area è stata disboscata e pulita nelle scorse settimane per consentire l’ultimazione dei rilievi e l’avvio di lavori. Si trattava di vegetazioni spontanea e gli alberi, a giudizio degli agronomi, si presentavano esili e con una conformazione che si ripercuoteva sulla perdita di stabilità, con il rischio di cedimenti in caso di sollecitazioni atmosferiche temporalesche o ventose'.