Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

F1: Antonelli vince anche in Canada

F1: Antonelli vince anche in Canada

Il pilota bolognese allunga su Russell, ritirato. Seguono Hamilton e Verstappen. La prima Ferrari è quella di Leclerc, quarto

1 minuto di lettura

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) vince il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota bolognese si prende il quarto successo consecutivo e approfitta del ritiro di George Russell (per problemi alla sua Mercedes) per salire a quota 131 punti in classifica, a +43 proprio sul compagno di squadra. Gara vintage di Lewis Hamilton, che la spunta su Max Verstappen (Red Bull) nella lotta per il secondo posto e centra il miglior risultato in carriera in Ferrari. In quarta piazza c’è uno spento Charles Leclerc (Ferrari), che riesce a limitare i danni in un weekend aperto e chiuso con il piede sbagliato.

 

Ritiro per Lando Norris (McLaren), costretto a fermarsi per un problema al cambio. Fuori dai primi dieci Oscar Piastri, che paga la scelta di McLaren di partire con le gomme intermedia. Completano la top ten Isack Hadjar (Red Bull), quinto, Franco Colapinto (Alpine), sesto, Liam Lawson (Racing Bulls), settimo, Pierre Gasly (Alpine), ottavo, Carlos Sainz (Williams), nono, e Oliver Bearman (Haas), decimo.
(ITALPRESS).

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

MotoGp, Acosta in pole a Catalogna: Morbidelli è secondo, cade Bezzecchi

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Bye Bye Fanano: per il ritiro precampionato il Modena sceglie il Trentino

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Equitazione, successo per la bastigliese Sophie Stefani al Gran Premio al Glicine

Incubo al Braglia: Modena fuori dai play-off

Incubo al Braglia: Modena fuori dai play-off

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Formula 1, in Canada poker di Antonelli: Hamilton secondo davanti a Verstappen. Leclerc quarto

Prima categoria, playoff: il Fiorano supera il Traversetolo e si avvicina alla Promozione

Prima categoria, playoff: il Fiorano supera il Traversetolo e si avvicina alla Promozione

Il Sassuolo chiude il campionato con una sconfitta in casa del Parma

Il Sassuolo chiude il campionato con una sconfitta in casa del Parma

Eccellenza, Cdr Mutina, Morselli: 'Quest'anno abbiamo fatto il massimo'

Eccellenza, Cdr Mutina, Morselli: 'Quest'anno abbiamo fatto il massimo'