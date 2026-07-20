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La Spagna è Campione del mondo

La Spagna è Campione del mondo

La finale del mondiale vinta meritamente 1-0 al secondo tempo supplementare. Decide la rete di Torres

1 minuto di lettura
La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. La finale del MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, premia le Furie Rosse che riescono ad avere la meglio sull'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari: la decide
Ferran Torres al minuto 106.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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