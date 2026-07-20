La Spagna è Campione del mondo
La finale del mondiale vinta meritamente 1-0 al secondo tempo supplementare. Decide la rete di Torres
Ferran Torres al minuto 106.
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