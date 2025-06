Modena Calcio Femminile Under 12/13: una stagione da sogno tra vittorie, emozioni e crescita

La stagione sportiva 2024/2025 si chiude con un trionfo per il Modena Calcio Femminile Under 12/13, protagonista di un’annata che rimarrà impressa nella memoria di tutte le ragazze, dello staff e delle famiglie. Una stagione fatta di traguardi importanti e un percorso di crescita che ha fatto emergere il talento e la determinazione del gruppo.

Il bilancio sportivo parla chiaro: quattro trofei conquistati, tra cui spicca la vittoria nel campionato CSI provinciale, a conferma del valore e della costanza dimostrati lungo tutta la stagione. Le giovani calciatrici modenesi si sono distinte anche a livello regionale, centrando un risultato di assoluto prestigio: l’ingresso tra le prime sei squadre dell’Emilia Romagna nella prestigiosa competizione Figc 'Danone Cup', una delle manifestazioni più importanti per il calcio femminile giovanile in Italia.

Ma al di là delle coppe alzate e delle medaglie vinte, ciò che rende davvero speciale questa stagione è il gruppo: compatto, determinato e affiatato. Un merito che va condiviso con lo staff tecnico, in primis con il mister Antonio Campobasso, guida carismatica e punto di riferimento imprescindibile per le giovani gialloblù, e con il suo fidato collaboratore, l’allenatore in seconda Tobia Vaccari, che ha accompagnato le ragazze con passione e professionalità lungo l’intero percorso.

Il lavoro svolto in campo e fuori ha gettato le basi per il futuro. L’energia che anima queste ragazze, la qualità del progetto tecnico-educativo e l’ambiente positivo e stimolante creato intorno alla squadra rendono il Modena Calcio Femminile Under 12/13 una delle realtà più promettenti e brillanti dell’intero panorama dilettantistico giovanile femminile dell’Emilia Romagna.