Modena Volley, grande festa al PalaPanini: la nuova stagione parte tra entusiasmo e ambizione

Oltre 1500 tifosi hanno riempito gli spalti del PalaPanini, per accogliere la prima squadra maschile, la femminile e la giovanile

È iniziata ufficialmente con un caloroso abbraccio del pubblico la stagione 2025/26 di Modena Volley. Oltre 1500 tifosi hanno riempito gli spalti del PalaPanini per accogliere la prima squadra maschile, la neonata formazione femminile e l’intero settore giovanile del club, in un evento che ha unito sport, emozione e spirito di comunità.A condurre la serata, due volti noti del giornalismo sportivo: Monica Peruzzi (Sky TG24) e Fabrizio Monari (Eurosport e Trc). Dopo i saluti iniziali a pubblico, sponsor e rappresentanti del vivaio, la serata è entrata subito nel vivo con gli interventi istituzionali.

A prendere la parola per prima è stata la presidente Giulia Gabana, seguita dai soci Christian e Michele Storci, dall’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e dalla sua omologa regionale Roberta Frisoni. Presente anche il Direttore Sportivo Alberto Casadei e il nuovo allenatore della prima squadra maschile, Alberto Giuliani.

Gabana e Storci: “Più investimenti e una visione a lungo termine”

“Abbiamo deciso di impiegare maggiori risorse e valorizzare al massimo ciò che già possediamo, come il nostro storico PalaPanini”, ha dichiarato la presidente Gabana.
“La nostra è una visione sostenibile ma ambiziosa: vogliamo tornare ai vertici, con una squadra competitiva e un progetto che guarda al futuro.”Tra le novità annunciate, anche un evento speciale per il 9 novembre, quando verranno celebrati i 100 anni dalla nascita di Giuseppe Panini e i 40 anni del palazzetto che porta il suo nome. In quell’occasione verrà inaugurata un’opera dell’artista Wainer Vaccari, seguita da un’amichevole tra Modena e Monza.Importante anche l’orizzonte internazionale: il PalaPanini ospiterà gli Europei 2026 e, nelle intenzioni della dirigenza, potrebbe tornare ad accogliere concerti e grandi eventi extra-sportivi.“Siamo riusciti a costruire la miglior squadra possibile, centrando i nostri obiettivi sul mercato – hanno aggiunto i fratelli Storci –. Abbiamo il palleggiatore che volevamo, due campioni del mondo e giovani talenti pronti a emergere. La nascita della squadra femminile è un altro passo importante del nostro progetto”.

Squadre pronte per il debutto

Durante la serata sono state presentate ufficialmente le formazioni. Anzani e compagni esordiranno in Superlega lunedì 20 ottobre, in trasferta contro Milano (ore 20), mentre la squadra femminile guidata da coach Ivan Tamburello ha già cominciato il proprio cammino con una vittoria casalinga contro Volley Team Bologna.La presentazione si è conclusa con il saluto del Direttore Generale Andrea Sartoretti, seguito dall’ingresso in campo del settore giovanile e dello staff tecnico al completo.

Festa gialloblù dentro e fuori dal
campo

Dopo lo spettacolo sul parquet, la festa è continuata al Time Out – Bar & Store e nel piazzale del PalaPanini, dove la San Nicola di Castelfranco Emilia ha distribuito tortellini artigianali preparati dalle rezdore locali
