Volley: Valsa Group, prova di carattere: 3-1 a Lube

Modena sale a quota 19 punti in classifica superando proprio Civitanova e tornerà in campo domenica 14 dicembre (ore 18) in trasferta a Verona per l’ultima gior

Il tabellino

 

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova 3-1 (25-23, 26-24, 20-25, 25-11)
 

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 5, Buchegger 10, Davyskiba 15, Porro 10, Sanguinetti 14, Mati 9, Perry (L), Giraudo, Ikhbayri 3. N.E.: Massari, Bento, Anzani, Tauletta, Federici (L). All. Giuliani.
 

Cucine Lube Civitanova: Boninfante 1, Nikolov 20, Bottolo 7, Loeppky 14, Podrascanin 4, Gargiulo 4, Balaso (L), Poriya, Koukartsev, Orduna, Duflos. N.E.: D’Heer, Tenorio, Bisotto (L). All. Medei.
ARBITRI: Curto, Verrascina. NOTE – durata set: 33’, 33’, 24’, 22’; tot: 112’.
Spettatori: 3500
MVP: Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena)
 

Formazioni

Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Mati al centro con Perry libero. Civitanova risponde con Boninfante al palleggio, Nikolov opposto, Bottolo-Loeppky martelli, Podrascanin-Gargiulo centrali con Balaso libero.

La gara

I padroni di casa iniziano subito forte, 7-3 con il muro di Buchegger su Bottolo e timeout Medei. La formazione ospite risponde presente, muro di Podrascanin su Davyskiba per l’11-10 e timeout Giuliani. Le due squadre lottano su ogni palla e nel finale di set si gioca punto a punto: è Modena ad avere la meglio e a portarsi avanti, 25-23 con ace di Buchegger e 1-0.
 

Avvio positivo di secondo parziale per Modena, battuta vincente di Sanguinetti e 4-1 dopo i primi scambi.
La sfida prosegue sul filo dell’equilibrio, ace di Nikolov per il 15-15 e timeout Giuliani. Si gioca punto a punto così come successo nel primo set, Davyskiba non sbaglia e 21-21. Sotto 22-24, Modena reagisce con grande determinazione e con tre muri consecutivi di Mati conquista anche il secondo parziale: 26-24 e 2-0.
 

Civitanova inizia meglio il terzo set, 8-11 dopo i primi scambi e timeout Giuliani. La compagine marchigiana insiste, ace di Boninfante e 13-17 con altro timeout Giuliani. Nonostante i tentativi gialloblù, Civitanova ottiene il parziale (20-25) senza particolari problemi e riapre il match (2-1). Modena comincia forte nel quarto set, ace di Sanguinetti e 5-1 con timeout Medei. I gialloblù continuano a spingere in ogni fondamentale, battuta vincente di Mati e 16-4 nella bolgia del PalaPanini. La squadra di Alberto Giuliani controlla fino alla fine il largo vantaggio e porta a casa l’intera posta in palio, netto 25-11 con punto finale di Porro e 3-1.
Modena sale a quota 19 punti in classifica superando proprio Civitanova e tornerà in campo domenica 14 dicembre (ore 18) in trasferta a Verona per l’ultima giornata del girone d’andata.
