Momenti di apprensione poco prima di mezzogiorno in via Ramazzini, a Modena, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina. Le fiamme, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco, sarebbero partite da una batteria di un monopattino elettrico.



Due squadre del Comando provinciale sono intervenute sul posto, riuscendo a contenere il rogo prima che si propagasse al resto dell’abitazione o ad altri appartamenti del condominio. Il tempestivo intervento ha evitato danni più gravi.

Il residente, presente in casa al momento dell’incendio, è rimasto leggermente intossicato dal fumo ed è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 per accertamenti. Non si segnalano altri feriti.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento, ma non è escluso un malfunzionamento della batteria al litio del mezzo elettrico.

Sul posto anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico nella stretta via del centro durante le operazioni di soccorso.