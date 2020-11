A fuoco in A1 camion carico di uova

Il rogo che ha completamente distrutto un mezzo pesante carico di uova che stava transitando nel tratto modenese dell'A1 in direzione Reggio Emilia, all'altezza del km km 143 (tra Modena nord e Reggio Emilia), è avvenuto intorno alle 6,15 di questa mattina. Il conducente del mezzo ha fatto in tempo ad abbandonare la cabina e a mettersi in sicurezza, guardando la lontano il camion divorato dalle fiamme. Il rogo sarebbe scaturito per cause accidentali. Nell'incidente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto, al lavoro per ore, il personale dei Vigili del Fuoco, per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area, e la Polizia Stradale Modena Nord, impegnata nellla regolazione del traffico rimasto bloccato sull'intera corsia