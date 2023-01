A Modena città niente neve ma caduti un albero e un ponteggio

In via Caduti sul Lavoro l'albero ha occupato due terzi della percorribilità; fortunatamente senza provocare feriti né danni a veicoli

A Modena non si sono registrate precipitazioni nevose ma nel pomeriggio sono state diverse le segnalazioni alla Polizia locale per i danni causati dal forte vento, elemento previsto nell'allerta gialla diramata dal servizio meteo regionale.

L'ultimo intervento, ancora in corso da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale, è per il crollo di un albero situato in un'area privata ma caduto sulla carreggiata stradale all'incrocio tra via Indipendenza e via Caduti sul Lavoro. L'albero ha occupato due terzi della percorribilità; fortunatamente senza provocare feriti né danni a veicoli.



Verso le 15.30, inoltre, è caduto il ponteggio di un cantiere edile in via Cucchiari: il crollo è avvenuto in un'area privata che è stata poi messa in sicurezza.

Danneggiamenti minori sono stati segnalati al Parco Amendola dove il vento ha danneggiato la bacheca; in via medaglie d'Oro alla recinzione di un cantiere; in via Toniolo con danni alla segnaletica stradale. Infine, rami pericolanti anche in via Corassori, sulla carreggiata in direzione viale Italia, dopo la rotatoria.





