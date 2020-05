A1, incidente mortale a Modena: la vittima è Andrea Sellitto

E' Andrea Sellitto, 50enne di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, la vittima dell'incidente avvenuto la notte del Primo Maggio sulla A1 all'altezza del casello di Modena Nord. L'uomo, che lavorava per la ditta Napoli Trans Srl, intorno alle 23 ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto. Per l'autotrasportatore campano non c'è stato nulla da fare. Sul posto polizia e vigili del fuoco di Modena per i rilievi e per liberare l'autostrada da ciò che restava dal camion. Si indaga sulle cause dell'incidente. Lutto nell'intero mondo dell'autotrasporto. Tanti i colleghi di Andrea Sellitto che hanno voluto esprimere le loro condoglianze sui social.