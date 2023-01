Abusava della figlia: arrestato 37enne originario dell'Africa centrale

E' stato rintracciato nella sua abitazione dai militari della stazione di San Giovanni in Persiceto

Per anni avrebbe abusato della figlia minorenne, stando a quanto ricostruito dagli investigatori, e ora è finito in carcere su disposizione del gip di Bologna. Il destinatario della misura cautelare, fanno sapere i carabinieri, è un 37enne originario dell'Africa centrale residente da molti anni in Italia e indagato per violenza sessuale aggravata, che è stato rintracciato nella sua abitazione dai militari della stazione di San Giovanni in Persiceto. Il provvedimento, emesso dal gip su richiesta della Procura, 'nasce - scrivono i carabinieri - da un'indagine avviata per accertare il racconto di una ragazzina di 14 anni che aveva confidato a una compagna di scuola di avere rapporti sessuali completi col padre da diversi anni', tutto 'all'insaputa della madre, anch'essa originaria dell'Africa centrale, e delle due sorelle, anche loro minorenni'.



Le dichiarazioni rese e ripetute dalla vittima 'durante le audizioni protette alla presenza di personale specializzato e gli esami ginecologici che hanno confermato il suo racconto hanno convinto il gip ad emettere la misura cautelare'. Nell'ordinanza, proseguono i militari, il giudice 'ha evidenziato la necessità di evitare la reiterazione del reato, dato che il 37enne '...si è mostrato incapace di frenare i propri innaturali istinti sessuali...' e ha anche altre due figlie', che però 'al momento non sembra abbiano subito violenza'. La ragazzina, concludono i carabinieri, 'è stata condotta in una comunità e inserita in un programma di recupero per vittime di abusi sessuali'.





