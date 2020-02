Abusi sessuali su amica della figlia minore: arrestato

Aveva trovato lavoro in un caseificio di Lesignana il 58enne marocchino riconosciuto l'autore, nel 2009, di una violenza sessuale nei confronti di una amica di sua figlia minorenne. La condanna, a 4 anni, da scontare in carcere è arrivata dopo 11 anni e ha generato l'ordine di custodia cautelare eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Modena, guidati dal dirigente capo Salvatore Blasco, che lo hanno individuato e raggiunto sul posto di lavoro e tradotto in carcere.Aveva sulle spalle un ordine di carcerazione di due anni, per un furto in abitazione commesso a Sassuolo nel febbraio del 2018, un italiano di origine rom che aveva trovato rifugio a casa del padre, a Montebonello di Pavullo, dove è stato raggiunto dagli stessi agenti della Squadra Mobile di Modena e portato in carcereIn carcere con l'accusa di avere violato gli obblighi restrittivi seguiti ad una condanna per stalking, un uomo di 30 anni che aveva usato atteggiamenti violenti nei confronti della sua compagna