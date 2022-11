Accampamento Nomadi abusivo a San Matteo: discarica a cielo aperto

Pochi mesi fa avevamo documentato addirittura la presenza di un cartello che invitava a portare ferri vecchi nell'area, oggi invece nell'area della discarica abusiva di San Matteo, alle porte di Modena, che si affaccia sulla trafficatissima via Canaletto si è materializzata una discarica a cielo aperto.Il fatto non è nuovo ma ciclicamente si manifesta in modo più vistoso. Uno spazio di degrado e abusivismo che rappresenta un pessimo biglietto da visita per coloro che entrano dalla zona nord. Al tema dei rifiuti si somma anche il tema della sicurezza stradale. Spesso infatti, soprattutto al mattino, alcuni nomadi - anche con bambini e carrozzine - percorrono a piedi la Statale 12 incuranti del traffico e della colonna d'auto.Ricordiamo che l'area lungo la Canaletto in località San Matteo è di proprietà del Comune, classificata come ad alta vocazione agricola di interesse ambientale. Attualmente vi sono quattro nuclei per un totale di 13 persone di cui 9 minori tutti oggetti di provvedimenti del Tribunale per i minorenni. Ovviamente l'accampamento, pur essendosi stabilizzato da anni, è totalmente abusivo.