Accoltella la moglie con i bambini in casa, poi si schianta in auto e muore

Un uomo ha accoltellato la moglie a San Secondo, in provincia di Parma, poi è fuggito in auto facendo poco dopo un incidente in cui è morto sul colpo. È accaduto questa mattina intorno alle 9 e quando la donna è stata accoltellata in casa c’erano i due figli: l’allarme, infatti, è stato dato dai vicini che hanno sentito le grida di aiuto dei due bambini che scappavano fuori di casa. Subito dopo la fuga dell’uomo, la donna è stata soccorsa con l’elicottero e portata all’ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni sono molto gravi.

L’uomo, che era scappato a borde della propria auto, si è schiantato poco lontano da casa, all’altezza di un distributore di carburante, finendo contro un furgone nel tratto di strada che porta al vicino ponte sul fiume Taro: è morto sul colpo. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente: l’uomo potrebbe averlo provocato volontariamente. Sul furgone c’erano due persone che sono rimaste gravemente ferite.