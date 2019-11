Accoltella l'inquilina che fugge e si salva: lei bloccata in stazione

Una lite per futili motivi che in breve si stava trasformando in un omicidio. All'interno di un appartamento preso in affitto dal Comune nel complesso di via delle Costellazioni, utilizzato per l'accoglienza temporanea ed emergenziale delle persone. All'interno, inquiline, due donne di origine nigeriana, di 40 e 49 anni. Tra le due scoppia una lite. Ad un tratto la 49enne immobilizza l'altra sul letto ed estrae dal cassetto del comodino un grosso coltello da cucina con il quale la colpisce alla testa. Poi il tentativo, riuscita, di ferirla in diverse parti del corpo. Arti superiori soprattutto. La vittima dell'aggressione riesce a liberarsi dalla morsa della donna e fugge. Mentre porge le spalle all'aggressore viene colpita da un fendente alla nuca, fortunatamente non profondo. Ferita e perdendo molto sangue si dirige all'esterno dell'appartamento che si affaccia su un corridoio con altri monolocali dove sono ospitate altre persone. L'allarme viene dato alla Polizia. In pochi minuti la Squadra Volante è sul posto insieme ai sanitari del 118. La donna viene soccorsa e trasportata in ospedale, la connazionale che l'ha aggredita fugge e fa perdere temporanemente le proprie tracce. Scattano le ricerche che in breve giungono alla soluzione in stazione dei treni dove gli agenti individuano la fuggitiva e la fermano. Con lei ha un borsa in cui custodisce il coltello con il quale ha ferito l'inquilina. Bloccata è stata tradotta in questura a disposizione dell'autorità giudiziaria.