Accoltellamento viale Gramsci: due feriti. Arrestato richiedente asilo

Sono due le persone ferite nella rissa di ieri sera in viale Gramsci a Modena. Le vittime sono entrambe di origine pakistana.Un uomo albanese alle 19.50 in evidente stato di ebbrezza è entrato nel bar Excelsior all'angolo tra viale Gramsci e via Toniolo uscendo dopo aver pagato la consumazione da 8 euro.All'uscita dal locale l'uomo ha prima provocato verbalmente un gruppo di pakistani e poi, in preda ai fumi dell'alcol, nonostante questi non avessero reagito, li ha minacciati armati di un coltello. Nella rissa che ne è seguita sono rimasti feriti al braccio due pakistani con prognosi di 5 e 7 giorni.L'albanese è stato fermato dopo pochi minuti dalla polizia in via Buozzi, una via parallela a viale Gramsci. L'uomo, al momento del fermo senza coltello, è stato denunciato in stato di libertà per violenza personale aggravata dalla ebbrezza acolica. L'albanese, senza precedenti, era richiedente asilo in regola sino al 2018, richiesta non concessa nel 2019, e al momento dunque era irregolare sul territorio nazionale.