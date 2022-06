Accusati di cinque rapine nella bassa, arrestati dai carabinieri

Sono stati eseguiti questa mattina le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del tribunale di Modena nei confronti di due persone un ventottenne e una ventisettenne indagati per 5 rapine aggravata in concorso, tre consumate e 2 tentate avvenute da gennaio ad aprile 2022 a Concordia sulla Secchia, San Possidonio e Mirandola. Il mandato d'arresto è scattato a partire dal primo episodio del 23 gennaio quando due persone travisate, una delle quali armata di pistola, si erano fatte consegnare l'incasso di 400 euro dai gestori di un Bazar di Mirandola. A distanza di pochi giorni, il 29 gennaio 2022, a Concordia sulla Secchia, le stesse persone con il volto coperto, una delle quali armata di pistola, erano entrate in una cartoleria fuggendo con 450 euro. Il 6 febbraio 2022 con le stesse modalità, era stato rapinato un bar di San Possidonio per un bottino di 550 e successivamente una tabaccheria di Concordia sulla Secchia, ma in questo caso la resistenza del cassiere avevi impedito al rapinatore di impossessarsi del denaro. L'ultimo reato in ordine di tempo risale al 12 aprile presso un bar di Concordia, anche in questo caso la resistenza opposta dell'esercente aveva scongiurato la rapina. I carabinieri sono riusciti a raccogliere gli indizi di colpevolezza nei confronti delle due persone, di qui la misura cautelare eseguita questa mattina.