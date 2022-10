Addio Giorgia Veneziani, voce di Radio Pico: aveva 52 anni

Lutto nel mondo delle radio emiliano-romagnole. E' morta ieri all'età di 52 anni Giorgia Veneziani, speaker di Radio Pico. Originaria di Ostiglia, Giorgia è deceduta dopo una malattia scoperta pochi mesi fa. Voce storica di Radio Pico, dopo aver iniziato con le pionieristiche Radio Libere, ha dedicato l'intera vita alla musica e alla radio, divenendo una voce nota per migliaia di famiglia della Bassa modenese, reggiana e mantovana.'Oggi ci ha lasciato la nostra collega e amica di una vita, Giorgia - scrive Radio Pico -. La programmazione radiofonica della giornata sarà interamente dedicata a lei, per il suo amore sconfinato per la musica e per il suo lavoro. Ciao Giorgia, rimarrai per sempre nel cuore di ognuno di noi'I funerali avranno luogo domani, venerdì 21 ottobre alle 15, nella Chiesa Parrocchiale di Ostiglia, poi sì proseguirà per il Tempio Crematorio. Dalla famiglia 'Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico ed infermieristico dei reparti di Riabilitazione dell’ospedale di Pieve di Coriano, di Neurologia e Cure Palliative dell’Ospedale Poma di Mantova, per le premurose cure prestate'.