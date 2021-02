'Addio Max, il tuo altruismo e la tua simpatia restano indelebili'

'Il sindacato Sulpl, unitamente a tutti i suoi iscritti, ha appreso con grande dolore della improvvisa e prematura perdita del carissimo collega dell'Arma dei Carabinieri, Massimiliano Tona' - si legge in una nota del sindacato della polizia locale di Modena all'indomani della morte del militare Tona, vittima di un incidente in moto mentre perocorreva con un collega la Complanare.'Nessuno muore davvero sulla Terra finchè rimane nel cuore di chi vive e Max, come veniva confidenzialmente chiamato da moltissimi colleghi della Polizia locale, ha saputo lasciare un ricordo indelebile per l'altruismo, la disponibilità e la simpatia, sia come uomo che come collega. Il Sulpl si unisce al dolore e al lutto della famiglia e dell'Arma dei Carabinieri, che oggi subiscono una gravissima perdita umana e professionale' - chiude il sindacato.