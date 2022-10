Aemilia, Carmine Sarcone scarcerato per decorrenza dei termini

Per Carmine Sarcone scatta la sorveglianza speciale: il 43enne calabrese, fratello dei più noti Nicolino e Gianluigi, esponenti di vertice della cosca di 'ndrangheta emiliana così come raccontato dal processo Aemilia, e di Giuseppe Sarcone Grande arrestato a marzo del 2021 nell'ambito dell'operazione Perseverance, è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare lo scorso 7 ottobre. A quel punto a suo carico è stata disposta la misura di prevenzione della durata per cinque anni, consistente tra l'altro nell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e nel divieto di lasciare la propria abitazione durante le ore notturne. La sorveglianza speciale, decisa in quanto considerato 'soggetto con pericolosità qualificata' come riporta una nota dei Carabinieri, era stata richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Bologna sulla scorta degli accertamenti dei Carabinieri di Reggio Emilia e di Modena.SORVEGLIANZA SPECIALE PER CARMINE SARCONE, ASCARI (M5S): 'QUANTO ACCADUTO E' GRAVISSIMO: OCCORRE DESTINARE FONDI AI MAGISTRATI E AL SISTEMA CARCERARIO''Deve essere rivisto l'intero sistema detentivo e previste ingenti risorse per 'riformarlo'. Non è possibile che vi sia una scarcerazione per decadenza dei termini'.L'onorevole cinque stelle Stefania Ascari interviene così sulla scarcerazione, lo scorso sette ottobre per decorrenza dei termini di custodia cautelare del 43enne Carmine Sarcone.'Quanto accaduto denota disattenzione. Occorre prevedere risorse per i magistrati ma anche destinare fondi al sistema carcerario. Inoltre è fondamentale prevedere ulteriori risorse per garantire ai penitenziari rieducazione, reinserimento, socializzazione. Abbiamo più volte ribadito la carenza nei penitenziari anche emiliano romagnoli non solo di operatori della penitenziaria ma anche di educatori. Andando avanti di questo passo la situazione non può che essere esplosiva'