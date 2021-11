Aeroporto Bologna, arrestato trafficante con 12 chili di eroina

La Finanza di Bologna all'areoporto di Bologna ha arrestato per traffico internazionale di stupefacenti un cinquantaquattrenne di origine tanzaniana in arrivo da Johannesburg via Dubai. Il passeggero, immediatamente segnalato dall’unità cinofila in forza al Reparto della Guardia di Finanza, è stato sottoposto a controllo dai militari presenti e dai funzionari doganali ed ha manifestato particolari segnali di nervosismo.Nei doppifondi ricavati nelle cuciture dei trolley sono stati trovati nove involucri sottovuoto riempiti con circa 12 chili di eroina per un valore stimabile di un milione di euro. Il trafficante si trova ora in carcere a Bologna.