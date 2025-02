Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli agenti della Squadra Mobile li hanno raggiunti e arrestati questa mattina. Si tratta di due trentunenni e un trentenne accusati del reato di rapina pluriaggravata in concorso in danno di guardia giurata appartenente ad un istituto di vigilanza. I fatti risalgono alla sera del 9 dicembre 2020 quando all'interno del piazzale di una ditta di spedizioni a Modena, tre persone con il volto travisato e l'utilizzo di una pistola avevano aggredito una guardia giurata dopo che stava prelevando l'incasso di una ditta, pari a 64.482 euro in contanti e 2.815 euro in assegni bancari, che avrebbe dovuto depositare presso la sede dell'Istituto di vigilanza.

Il comando di tre uomini, dopo aver immobilizzato la guardia giurata utilizzando un panno imbevuto di sostanze narcotizzante, gli avevano sottratto anche la pistola d'ordinanza, recuperata nei giorni successivi all'interno di un giardino poco distante dove era stata nascosta. Le indagini molto complesse scattarono subito dopo. L'azione della squadra mobile di Modena, grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza e dei dispositivi satellitari GPS, hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre uomini. In particolare sono state ricostruite nel dettaglio non solo la fase dinamica della rapina, la fuga e la spartizione del denaro sottratto, ma anche il periodo precedente al compimento della rapina stessa nel corso del quale i tre avevano effettuato sopralluoghi presso la sede della ditta di trasporti, monitorato gli spostamenti della guardia giurata, recuperato armi e veicoli, ed individuato un appartamento dove nascondersi subito dopo aver compiuto la rapina. Due degli indagati sono stati rintracciati questa mattina presso le loro abitazioni a Modena ed associati alla casa circondariale Sant'Anna mentre il terzo è stato rintracciato a Nola, in provincia di Napoli, con la collaborazione della Squadra Mobile locale ed associato alla casa circondariale di Poggioreale.