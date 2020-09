Aggredisce controllore che gli chiede biglietto: denunciato

Non solo si è rifiutato di mostrare il biglietto come richiesto dal controllore ma si è messo ad prima ad inveire verbalmente e poi ad alzare le mano contro il pubblico ufficiale. Azione subito segnalata ai Carabinieri che giunti subito sul posto hanno bloccato l'uomo. Si tratta di un 21enne marocchino che si trovava su un bus di linea sulla Strada Statale 12, nel comune di San Prospero. Qui il mezzo si era fermato alla locale stazione facendo salire anche il controllore che subito si è dovuto imbattere con la reazione dell'uomo che ora dovrà rispondere alla Procura della Repubblica di Modena, del reato di resistenza e oltraggio a incaricato di un pubblico servizio, reati per i quali e’ scattata la denuncia.

