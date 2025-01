Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vistosi sciopero l’uomo si è scagliato contro di loro, colpendoli violentemente anche con la bicicletta e procurando contusioni. Ma non solo: estratto uno spray urticante e lo ha usato su di loro allontanandosi poi in sella alla bicicletta.La sua fuga e durata poco perché una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Modena, nel frattempo allertata dal “112” a cui si erano rivolti i testimoni del fatto, lo sorpreso nelle vicinanza dopo un breve inseguimento, traendolo in arresto in arresto per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, associandolo al carcere di Modena su disposizione della Procura della Repubblica.L’arresto dell’uomo, tunisino 34enne senza fissa dimora e pregiudicato, è stato convalidato nei giorni successivi dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che ha disposto, nei suoi confronti, la custodia in carcere.