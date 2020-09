Aggredisce i Carabinieri al Pronto Soccorso: arrestato

Va in ospedale per essere curato ed esce poco dopo per essere arrestato. Protagonista della particolare vicenda un 28enne modenese che era stato portato all'ospedale di Baggiovara in stato di forte alterazione psicofisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti. Ma arrivato al Pronto soccorso è andato in escandescenza. Fatto che ha obbligato i sanitari a richiedere l'intervento dei Carabinieri, intervenuti poco dopo con la Sezione Radiomobile Della Compagnia di Modena.Alla loro vista l'uomo si è scagliato contro le divise, scagliando calci pugni, sputando loro e mordengoli. L'uomo è stato bloccato, e una volta dimesso, accompagnato fuori dall'ospedale ha continuato con la sua furia calciando l'auto dei Carabinieri, danneggiando parte della carrozzeria. Il 28enne è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri dove è tutt'ora trattenuto in attesa del processo per direttissima.