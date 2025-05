Aggredisce personale Sert: bloccato e denunciato dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Momenti di tensione ieri pomeriggio, 7 maggio, presso il Servizio per le Tossicodipendenze (Sert) di via Nonantolana 1010, dove un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica ha aggredito verbalmente e fisicamente il personale della struttura.

Secondo quanto riferito dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, intervenuti prontamente dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa, l’uomo – un frequentatore abituale del presidio – ha colpito con un pugno il vetro del punto informazioni, fortunatamente senza danneggiarlo, ha inveito contro la guardia giurata in servizio e rivolto pesanti minacce a una dottoressa presente in turno. Subito dopo, si è allontanato rapidamente dal luogo.

Dalle prime ricostruzioni, all'origine dell’aggressione ci sarebbe stato il rifiuto del personale sanitario di consegnare ulteriori dosi di metadone non prescritte. I militari dell’Arma sono riusciti a identificare il responsabile, che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale.