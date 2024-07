Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una violenza particolarmente grave sia per gli apparenti futili motivi sia per l'età della vittima, quella perpetrata ieri sera, alle ore 21, da un cittadino tunisino di 30 anni, ora accusato di lesioni personali, nei confronti di un anziano uomo. Il fatto è accaduto in via Fanti, dove era stata segnalata un’aggressione.Giunti sul posto, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno subito prestato soccorso alla vittima dell'aggressione che si trovava distesa per terra con una ferita alla testa. Poco dopo gli agenti hanno individuato e fermato il 30enne, in evidente stato di alterazione psicofisica.All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.