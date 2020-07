Aggrediscono imprenditore per rubare orologio: arrestati due giovani

Una rapina rimasta tentata ma sufficiente per la violenza dell'aggressione e le ferite riportate dall'imprenditore di 65 anni di Maranello che ne è rimasto vittima, di portare i due giovanissimi autori, una ragazza di 20 anni ed un ragazzo di 19, entrambi di origine spagnola e residenti in Romania, direttamente in carcere.I due sono accusati della tentata rapina ai danni di un imprenditore locale, commessa la sera del 3 luglio in via delle Rimembranze di Maranello. La vittima, un 65enne del posto, nel mentre stava camminando per strada, era stato avvicinato dai due giovani che, con la scusa di una informazione lo hanno fatto fermare. In una azione fulminea hanno cercato di strappargli dal polso l’orologio di valore, ma la reazione dell'uomo ha neutralizzato il loro intento. Ne è nata una collutazione finita con il ferimento al braccio della vittima dell'aggressione. I due, grazie alle immediate indagini svolte dai Carabinieri che sono riusciti a ricostruire con precisione i fatti, sono stati rintracciati e fermati nella mattinata di ieri, mentre circolavano ancora in Maranello, a bordo di una autovettura Seat Leon di colore grigia, utilizzata anche la sera precedente per commettere la rapina rimasta tentata I due sono stati rinchiusi presso il Carcere Sant’Anna di Modena a disposizione della Procura della Repubblica di Modena