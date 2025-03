Aggredito dal branco a colpi di mazza: paura alla Sacca

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Forse un regolamento di conti, un litigio o un tentativo di rapina sfociato in altro, fatto sta che nei confronti di un giovane straniero l'azione violenta e concertata da una decina di persone poteva portare ad un epilogo ben diverso, e più grave, se non fosse stato per l'intervento dei residenti della zona. Siano intorno alle 23,30 di ieri, tra via Rubes Triva e via Del Monte, nel quartiere Sacca, quando la quiete della zona viene interrotta da una serie di urla e di suoni di campanelli in diversi appartamenti.



Un giovane ragazzo stava sfuggendo dalla furia di un gruppo di una decina di persone, giovani, che lo avevano circondato e colpito con una mazza oltre che con calci e pugni.

Il ragazzo, nel tentativo di dare l'allarme, è riuscito a liberarsi dal violento assedio raggiungendo l'androne di una palazzina iniziando a suonare tutti i campanelli. Molti inquilini, allertati anche dalle urla, si sono affacciati a balconi e finestre. Il ragazzo ha guadagnato qualche attimo di fuga e si è diretto verso l'auto di due giovani che dopo una serata si erano fermati a chiacchierare sotto casa. Chiedendo aiuto e di rifugiarsi dentro al loro mezzo. Presentava una ferita alla testa ma era cosciente, sicuramente terrorizzato. Stando alle prime informazioni avrebbe riferito di essere stato derubato. Dai residenti della zona, che con la loro presenza hanno di fatto messo in fuga gli aggressori, è scattato l'allarme ai numeri di emergenza, e sul posto, in pochi minuti, sarebbero giunte unità sia della Polizia di Stato sia dei Carabinieri.Indagini in corso per risalire all'identità dell'aggressione e la dinamica dei fatti.