Aggredito e rapinato in via Taglio: caccia all'aggressore

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Le indagini sono in corso per individuare l'autore di un'aggressione avvenuta sabato sera 5 aprile a Modena. Un uomo di 76 anni è stato avvicinato davanti all'androne di casa, in via Taglio, in un orario particolarmente frequentato, in quella zona e a quell'ora e minacciando l'anziano signore servendosi di una pistola presumibilmente finta per obbligarlo a farlo salire.



Una volta giunti nell'appartamento l'aggressore avrebbe continuato ad inveire con ancora più violenza arrivando a rapinare l'uomo di un centinaio di euro. Dopo l'aggressione, la vittima è riuscita a lanciare l'allarme e ha ricevuto assistenza medica per le lesioni riportate. La Polizia di Stato sta cercando di risalire al rapinatore.