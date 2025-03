Aggressione con machete a Carpi: condanna a 11 anni per quattro

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il tribunale di Modena ha condannato a 11 anni di reclusione quattro cittadini pakistani, accusati di aver aggredito due connazionali con violenza in un parcheggio di un supermercato di Carpi l'aprile dello scorso anno. La rissa, che ha coinvolto machete e mazze da cricket, ha visto uno degli aggressori, considerato l’esecutore materiale del colpo più violento, ricevere anche una provvisionale di 88.000 euro, mentre gli altri tre sono stati condannati a una provvisionale di 36.000 euro ciascuno. L’aggressione era scaturita dal fatto che le vittime avrebbero invitato a una festa per la fine del Ramadan delle persone non gradite agli aggressori, scatenando una vera e propria spedizione punitiva che è finita nel sangue.



I quattro uomini erano stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. I 4 portati davanti al giudice questa mattina, sono stati accusati di far parte della sedicente organizzazione “AK 47”, un gruppo criminale coinvolto in reati come sfruttamento di manodopera, estorsioni e caporalato oggetto di un altri maxi inchiesta della procura della Repubblica.