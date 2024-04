Carpi, aggressione con machete: fermati 4 pakistani

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ed è così, per questo, avrebbero deciso di fargliela pagare. Dopo l'aggressione i colpi di machete e le bastonate sui due, uno dei quali ricoverato in condizioni critiche per una ferita da taglio a livello cervicale, i 4 si erano dati alla fuga.

Le testimonianza sul posto, i rilievi e la visione delle telecamere del comune di Carpi hanno consentito ai militari, coordinati nelle indagini dalla Procura della Repubblica di Modena, di ricostruire la dinamica dei fatti e il coinvolgimento dei singoli, consentendo di acquisire nei loro confronti un grave quadro indiziario. L'azione violenta ripetuta nei confronti delle vittime, che in assenza di pronto soccorso erano tali da provocare il decesso, sia in ragione delle armi utilizzate sia delle parti del corpo colpite, ha implicato agli occhi della procura l'iscrizione del tentato omicidio al quale va aggiunta l'aggravante della premeditazione. Il Decreto di Fermo è stato eseguito dai Carabinieri della compagnia di Carpi nelle prime ore di oggi.