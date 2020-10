Aggressione con mazza da baseball, 48enne ai domiciliari

Si trova da ieri agli arresti domiciliari il 48enne italiano, residente a Modena, ritenuto responsabile dell'aggressione con mazza da baseball avvenuta il primo ottobre in piazza San Francesco ai danni di Filippo Lombardi (qui l'articolo). Le indagini, svolte dalla locale Squadra Mobile e coordinate dal Pm Giuseppe Amara, hanno permesso di ricostruire la vicenda.

Il primo ottobre scorso, il 48enne aveva avuto una discussione per futili motivi con Lombardi; era quindi tornato presso la propria abitazione per prendere una mazza da baseball con la quale, dopo aver rintracciato il rivale in piazza San Francesco, lo aveva colpito alle spalle in direzione della nuca provocandogli una ferita al capo con perdita di sangue.

L’indagato aveva infierito ulteriormente, percuotendolo ripetutamente anche quando era riverso a terra. La vittima che aveva cercato di proteggersi dai colpi facendosi scudo con le mani, aveva riportato la frattura di un dito della mano, oltre ad un trauma cranico, refertati dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Baggiovara, con una prognosi superiore ai 40 giorni.



Filippo Lombardi, anche attraverso il nostro giornale, aveva chiesto misure restrittive nei confronti del suo aggressore affermando di temere per l'incolumità della propria famiglia.