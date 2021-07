Albanese scaglia sasso contro automezzo del Reparto Mobile: arrestato

La Polizia di Modena ha arrestato un cittadino di albanese, di 28 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato.Nella notte appena trascorsa, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana al Campionato europeo di calcio il 28enne si è avvicinato ad un autoveicolo di servizio del Reparto Mobile di Bologna, fermo in Largo Garibaldi, scagliando un sasso che è andato a colpire il grigliato di protezione del veicolo provocandogli delle introflessioni.Immediatamente gli operatori lo hanno fermato, ma per tutta risposta l’uomo ha opposto resistenza gettandosi a terra e tirando calci all’indirizzo degli agenti. Anche durante il trasporto in Questura, il giovane straniero ha continuato nella sua condotta violenta, colpendo ripetutamente gli interni della Volante e minacciando con frasi ingiuriose i poliziotti.Il 28enne albanese, sedicente e clandestino, risulta gravato da numerosi precedenti penali e di polizia per rapina, lesioni personali, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.Trattenuto presso le camere di sicurezza della questura, sarà processato con rito direttissimo.