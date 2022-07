Alberi abbattuti e grandine: maltempo fa danni da Mirandola a Formigine

Il temporale che si è abbattutto in serata nel modenese ha creato danni in tutta la provincia. Da Modena città a Formigine si sono registrate grandinate con chicchi di notevoli dimensioni che hanno frantumato anche i parabrezza di diverse auto. Sulla Nuova Estense all'altezza di Montale un albero è caduto nel mezzo della carreggiata.Nella Bassa rami spezzati e alberi abbattuti dal vento. In particolare a Mirandola in via Curiel un albero è crollato sulla carreggiata mentre in via De André è caduto un palo telefonico, costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire con l'autogru per la messa in sicurezza.