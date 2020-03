Allarme coronavirus, rivolta nel carcere a Modena: incendio e paura

Rivolta improvvisa all'interno del carcere di Modena oggi pomeriggio verso le 15. Un gruppo di detenuti ha innescato una rivolta contro gli agenti della polizia penitenziaria.Il tentativo sedato dalle forze dell'ordine ha visto anche divampare un incendio all'interno del carcere: in fiamme diversi materassi e una lunga colonna di fumo nera si è alzata dal carcere Sant'Anna. Sul posto un grande spiegamento di forze.Oggetto della rivolta lo stop alle visite a causa del nuovo decreto sul coronavirus, il blocco delle uscite premio, oltre che i problemi di sovraffollamento aggravati dall'emergenza sanitaria. In fiamme tra le altre cose anche materiale sanitario e così la presenza di carcerati potenzialmente contagiati dal coronavirus ha imposto di creare una zona di decontaminazione all'ingresso. Al termine dell'intervento le forze dell'ordine hanno portato all'esterno della struttura diversi carcerati in manette sottoponendoli anche a controlli sul coronavirus.