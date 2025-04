Allarme incendio in un appartamento in via Rainusso: nessun ferito

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il fumo nero che si sprigionava dall'appartamento al quinto piano dello stabile di via Rainusso, a Modena, aveva scatenato in pochi minuti l'allarme e la chiamata ai Vigili del Fuoco, ma al loro arrivo con mezzi attrezzati e autoscala l'allarme è rientrato. Insieme all'ambulanza giunta sul posto. Pare che all'interno dell'appartamento non ci fosse nessuno. Per ora ignote le cause che hanno generato il rogo subito domato dai Vigili del Fuoco saliti direttamente senza bisogno di utilizzare l'autoscala per trarre persone in salvo attraverso il balcone. Unico rischio, quello generato da una tapparella che forse a seguito del calore e della pressione, si è sganciata dalle guide ed è caduta sul marciapiede, fortunatamente senza conseguenze per nessuno. E non era scontato considerate le tante persone presenti in quel momento nel parcheggio antistante al supermercato e presente al piano terra dello stabile.