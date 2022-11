'Altamente probabile che il corpo rinvenuto sia quello di Saman'

Le parole della presidente della Corte di Assise di Reggio Emilia, Cristina Beretti

La Corte di assise di Reggio Emilia ha accolto la richiesta di incidente probatorio urgente avanzata dalla Procura in seguito al ritrovamento del presunto cadavere di Saman Abbas. E' infatti fissato per domani alle 12 il conferimento della perizia tecnica per estrarre e dare un'identità ai resti trovati a Novellara e che si ritiene possano essere quelli della giovane packistana scomparsa dalla notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. Per la presidente della Corte, Cristina Beretti, 'il luogo del rinvenimento e l'accurato sotterramento portano a ritenere altamente probabile che si possa trattare del corpo della giovane donna'. Il processo a carico dei cinque parenti accusati di averla uccisa per aver rifiutato delle nozze combinate- lo zio, due cugini, il padre arrestato di recente in Pakistan e che ora potrebbe essere estradato e la madre (ancora latitante)- inizierà il prossimo 10 febbraio a Reggio Emilia.





