Scontro mortale in A1, viabilità in tilt a Modena

Gravissimo incidente stradale intorno alle 4, nei pressi di Bologna, sull'autostrada A1 Milano - Napoli, al chilometro 183: il tratto compreso tra Modena Sud e Valsamoggia è stato chiuso in entrambe le direzioni. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un'autovettura e due mezzi pesanti che si sono ribaltati disperdendo il carico costituito da candeggina, su entrambe le carreggiate.Nell'incidente sei persone sono rimaste ferite e una persona ha perso la vita. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento si registrano 3 km di coda in direzione Milano in corrispondenza dell'uscita di Valsamoggia, 4 km di coda in direzione Bologna in corrispondenza dell'uscita di Modena Nord e 7 km di coda in direzione Bologna in corrispondenza dell'uscita di Modena Sud.Pesanti le ripercussioni su tutto il tratto nord della tangenziale modeneseNella foto, uno dei camion coinvolti nell'incidente guidato dall'uomo che ha perso la vita