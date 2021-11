Ancora fiamme e blocco in A1

L'allarme è scattato poco dopo le 6 al km 147 dell'autostrada A1, tra Modena e Reggio Emilia. Un camion che trasportava materiale tessile ha preso fuoco. L'autista, accortosi del pericolo, ha fatto in tempo ad accostare e a scendere dall'abitacolo non potendo far altro che osservare il mezzo, carico di quintali di materiale infiammabile, distruggersi, avvolto dal rogo. Sul posto 9 Unità dei vigili del fuoco con 4 mezzi che hanno avuto ragione delle fiamme dopo due ore. La circolazione sull'autostrada è stata totalmente bloccata ed ora sono in corso i lavori per la rimozione del mezzo