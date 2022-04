Ancora un bus Seta a fuoco, è il terzo in tre mesi, nessun ferito

Si allunga l'inquietante scia da record di bus pubblici dell'agenzia Seta a Fuoco. Dopo l'ultimo episodio, a gennaio, sul cavalcaferrovia Mazzoni, questa questa mattina, intorno alle ore 6.30, un altro bus di linea, alimentato a metano, ha preso fuoco mentre percorreva la tangenziale di Modena, nel tratto tra la rotatoria di via Emilia Est e la successiva rotatoria, in direzione Vignolese.Anche in questo caso l'intervento dei Vigili del Fuoco ha isolato le grandi bombole di gas fissate sul tetto impedendone il surriscaldamento e l'esplosione. Nonostante la distruzione del mezzo completamente avvolto e divorato dalle fiamme. Seguendo le procedure, l'autista a quell'ora solo sul mezzo (in un primo momento era stata diffusa la notizia di alcuni passeggeri), ha provveduto alla messa in sicurezza a bordo strada del mezzo.Giacobazzi (Capogruppo Forza Italia Modena): 'Tre casi in tre mesi invernali meritano un'indagine, non risposte di circostanza. Sia il Comune a chiederla'“Fortunatamente, anche questa volta, grazie alla prontezza del conducente nel reagire all'emergenza, nessuno è rimasto ferito ma ci chiediamo che cosa deve succedere affinché si indaghi approfonditamente sulla drammatica sequenza di casi di bus Seta andati a fuoco durante il servizio nei primi mesi dell'anno. Il caso di oggi, il secondo a Modena in due mesi ed il terzo da inizio anno se comprendiamo anche quello di Carpi, mostra che nella flotta Seta a Modena c'è qualcosa che non va. Questo picco record di incidenti analoghi, tra l'altro nei mesi più freddi e alle prime ore della mattina, a poche ore dall'uscita dal deposito e all'inizio del servizio, vanno spiegati. La ricostruzione dei fatti e la spiegazione che si tratta magari di un bus vecchio anche se in regola con revisioni e controlli non basta più. Serve un intervento chiarificatore e risolutivo della società e del Comune. Quest'ultimo, come socio Seta, ha il diritto-dovere di sollecitare a questo punto un'indagine che faccia chiarezza sulle cause di questa sequenza, prima che incidenti simili si ripetano di nuovo e vadano oltre al mezzo e coinvolgano anche passeggeri. Dopo l'interrogazione presentata nel gennaio scorso a seguito dell'incidente sul cavalcaferrovia Mazzoni, chiediamo al Sindaco di prendere in mano la situazione, una volta per tutte'.