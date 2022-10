Ancora una tragedia in campo: muore per malore calciatore 28enne

Tragedia nel mondo del calcio. E' morto questa notte Davide Gavazzi, portiere 28enne colto da malore in campo nel pomeriggio di mercoledì mentre si stava riscaldando prima di una partita a Gavinana nel pistoiese. Il calciatore della Montagna pistoiese, squadra che milita nel campionato di Seconda categoria, si stava preparando per un match di Coppa Toscana tra due squadre della provincia, quando improvvisamente si è accasciato al suolo, perdendo i sensi.Trasportato con l’elisoccorso Pegaso al Trauma Center di Careggi, dove è arrivato in condizioni disperate ed è stato ricoverato in terapia intensiva, si è spento nella notte.