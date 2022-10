Ancora una tragedia nel mondo del calcio: malore improvviso uccide 38enne

Si sono tenuti oggi a San Polo di Brescia, i funerali di Simone Fauci, stroncato a 38 anni da un malore improvviso. La tragedia si è consumata venerdì, Fauci, socio di una azienda di pulizie, era un attaccante con all'attivo oltre 150 reti nei campionati dilettantistici del Bresciano. 'Simone Fauci ci ha lasciato prematuramente, ex giocatore del Castel Mella aveva trascorsi in giro per i campi della provincia: tutto il Castel Mella dal Presidente ai collaboratori sono vicini alla famiglia' - si legge in uno degli innumerevoli messaggi di cordoglio.Lascia la moglie Valentina e una figlia.