Ancora una tragedia sul lavoro, cantiere A15: muore operaio edile

Una nuova tragedia sul lavoro, a pochi giorni dalla morte di Laila El Harim , ha colpito ieri sera la nostra provincia.Un operaio di 53 anni, reggiano ma dipendente di una ditta edile di Modena, è morto ieri sera mentre lavorava in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma. L'uomo, stando alla ricostruzione della Polizia stradale, è stato travolto da una ruspa che andava in retromarcia e che lo ha schiacciato contro una macchina asfaltatrice. Il 53enne era al lavoro nel cantiere per la realizzazione della Tibre, l'infrastruttura che collegherà l'A15 con l'autostrada del Brennero.

