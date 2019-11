Angeli e Demoni, verso la chiusura indagini

Sta per terminare la fase delle indagini dell'inchiesta 'Angeli e Demoni', aperta dalla Procura di Reggio Emilia sul presunto sistema illecito di affidamento dei minori da parte dei servizi sociali della val d'Enza. Secondo quanto trapela da ambienti giudiziari il Pm titolaredovrebbe concluderle entro la metà di dicembre e si starebbe preparando al dibattimento, ma escludendo la richiesta di giudizio immediato (e quindi passando per l'udienza preliminare). Per il prossimo 3 dicembre, inoltre, è atteso il responso della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dal sindaco di Bibbiano(nella foto) per la revoca delle misure cautelari nei suoi confronti: arresti domiciliari dal 27 giugno fino allo scorso settembre, quando sono stati commutati dal tribunale delle Libertà in obbligo di dimora nel Comune di residenza (Albinea).