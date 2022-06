Annega nello Scoltenna: la vittima è Raul Demoliti

E' morto davanti agli occhi della fidanzata Raul Demoliti, il 22enne di Formigine annegato ieri pomeriggio nello Scoltenna all'altezza del Ponte di Olina a Pavullo ( qui l'articolo ). Il giovane è sparito improvvisamente nell'acqua del torrente mentre faceva il bagno con la ragazza in un punto più profondo, uno dei presenti si è tuffato cercando di salvarlo ma inutilmente. La salma di Raul Demoliti è stata recuperata dai sommozzatori del nucleo specializzato vigili del fuoco di Bologna dopo oltre un'ora di ricerche. La Procura non ha disposto rilievi autoptici essendo evidente l'annegamento senza responsabilità di terzi.

