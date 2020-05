Anziano muore schiacciato tra la portiera dell'auto e guard-rail

Per cause in corso di accertamento l'uomo, questa mattina intorno alle 10.30, era sceso dall'auto che stava guidando nel tratto di via Emilia Ovest all'incrocio con via Rametto, a Modena, quando accortosi che il mezzo continuava a muoversi, ha provato a fermarlo. Con il suo corpo. Tentativo fatale perché, sulla base di una prima sommaria ricostruzione della dinamica dell'accaduto, l'auto anziché fermarsi ha continuato il suo movimento, bloccato solo poco dopo dalla barriera di protezione a bordo strada, schiacciando il corpo dell'uomo tra questa e la portiera. Sul posto, per i soccorsi, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso ed i Vigili del Fuoco.