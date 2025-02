Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un pensionato bolognese di 79 anni è morto per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto verso le 14 sulla via Emilia, fra Anzola e Crespellano. Si è trattato di uno scontro fra l'utilitaria guidata dall'anziano e un camion, con il coinvolgimento di una terza vettura. Il 79enne, soccorso dal 118 e portato d'urgenza all'ospedale Maggiore, è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso.Nello schianto ha riportato ferite, meno gravi, la conducente 54enne dell'altra auto, mentre il camionista è rimasto illeso. Non è escluso che a provocare l'incidente possa essere stato un malore dell'anziano, che potrebbe avergli fatto perdere il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori, anche vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, che si è occupata dei rilievi. La via Emilia è rimasta chiusa per alcune ore.