Immediato, da altra utenza, l'allarme al 112, numero di emergenza e l'arrivo dei Carabinieri che dopo poco hanno individuato il rapinatore nel centro abitato, con in mano il cellulare del ragazzo. Sul posto l'arresto per rapina aggravata.Il telefono cellulare è stato recuperato e restituito al proprietario. In sede di udienza di convalida dell'arresto per il giovane è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena