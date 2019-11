Armato di cutter rapina la farmacia in via Conco

Ha aspettato l'orario prossimo alla chiusura per entrare, con il vito travisato e con un cutter il mano, nei locali della farmacia Buon Pastore, in via Conco, in città, per minacciare i dipendenti e farsi consegnare il contante in cassa. Colpo riuscito per un uomo che in pochi istanti è riuscito ad allontanarsi dal luogo. Non c'è stata aggressione nei confronti del personale presente che ha dato l'allarme alla Polizia di Stato. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le telecamere di videosorveglianza sia della farmacia sia della zona